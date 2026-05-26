Dvije djevojčice udario auto, zadobile teške tjelesne povrede

Dvije djevojčice teško su povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi koja se večeras dogodila u beogradskom naselju Voždovac.
Njih je, kako prenose mediji, udario vozač putničkog automobila i tom prilikom, obje su zadobile teške povrede.
Udes se dogodio u Bulevaru Peke Dapčevića, na okretnici autobusa.
Hitna pomoć je brzo stigla na lice mjesta i djevojčice prevezla u bolnicu u Tiršovu, prenose Novosti.
