Preminuo Dragoljub Mićunović

Dragoljub Mićunović, jedan od obnovitelja rada i osnivača moderne Demokratske stranke, preminuo je u 95. godini.

"Sa dubokom tugom opraštamo se od Dragoljuba Mićunovića, jednog od obnovitelja rada i osnivača moderne Demokratske stranke, njenog prvog predsjednika poslije obnove 1990. godine i čovjeka koji je svojim životom obilježio borbu za slobodu, demokratiju i dostojanstvo politike u Srbiji", saopšteno je iz Demokratske stranke i dodaju:

"Dragoljub Mićunović pripada generaciji ljudi koji su znali cenu slobode, jer su je plaćali lično, ali koji od borbe za demokratsku Srbiju nikada nisu odustali".

Kao filozof, profesor, politički zatvorenik, parlamentarac i demokrata, dodaju ostavio je trag koji prevazilazi jednu stranku i pripada političkoj istoriji Srbije.

Navode i da za tu stranku njegovo ime ostaje dio njenog identiteta, njene obnove i njene obaveze da nastavi borbu za Srbiju slobodnih građana, jakih institucija i demokratskih vrijednosti.

"Porodici, prijateljima, poštovaocima i svim demokratama upućujemo najiskrenije saučešće. Neka mu je večna slava", poručuju iz Demokratske stranke.