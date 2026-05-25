Logo
Large banner

Svi povrijeđeni prilikom iskakanja tramvaja iz šina stabilno, jedan zadržan u bolnici

Autor:

ATV
25.05.2026 20:15

Komentari:

0
Београд, 25. маја 2026.-На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Према првим информацијама из Хитне помоћи, 11 особа је превезено у Ургентни центар, а двоје дјеце у Дечију болницу у Тиршовој улици.Саобраћај је на овој деоници успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је помјерен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.
Foto: Tanjug/FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

U Urgentnom centru u Beogradu pregledan je 21 pacijent, povrijeđen kada je na Dorćolu tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu, a jedan od njih zadržan je na liječenju na ortopediji Univerzitetsko-kliničkog centra Srbije /UKCS/.

Nakon urađene dijagnostike utvrđeno je da su svi povrijeđeni u stabilnom stanju, saopštio je UKCS.

Tramvaj na liniji pet, koji vozi od Ustaničke ulice do Kalemegdana, iskočio je iz šina i udario u zgradu oko 9.20 časova na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove.

Tužilaštvo je naložilo hitan tehnički pregled tramvaja, piše Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tramvaj iskočio iz šina Dorćol

Beograd

Srbija

tramvaj

povrijeđeni tramvaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Саобраћај је на овој дионици је успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је померен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.

Srbija

GSP "Beograd" se oglasio o uzrocima udara tramvaja u zgradu

8 h

0
На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повријеђено неколико особа. Пет екипа Хитне помоћи превози и збрињава повређене.

Srbija

Detalji drame u Beogradu: Šutirali prozore i vrata tramvaja da izađu, povrijeđena i d‌jeca

8 h

0
У Душановој улици трамвај исклизнуо из шина. Полиција је на мјесту догађаја.

Srbija

Tramvaj "uletio" u zgradu: Objavljen snimak teške nezgode u Beogradu

10 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Drama u centru Beograda: Tramvaj "uletio" u zgradu, ima povrijeđenih

10 h

0

Više iz rubrike

Peking, 25. maja 2026.- Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.Predsednik Si je na ceremoniji rekao da je Vučić dugo posvećen prijateljstvu između Kine i Srbije snažno podstičući razvoj odnosa između dve zemlje i da je aktivni tvorac i čvrsti branilac sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje.

Srbija

Dodik čestitao Vučiću kineski orden prijateljstva

4 h

0
Мучне сцене са српског ауто-пута: Блокирали пролаз ватрогасцима, па дивљали зауставном траком

Srbija

Mučne scene sa srpskog auto-puta: Blokirali prolaz vatrogascima, pa divljali zaustavnom trakom

5 h

0
На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Саобраћај је на овој дионици је успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је померен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.

Srbija

GSP "Beograd" se oglasio o uzrocima udara tramvaja u zgradu

8 h

0
Полиција Србија

Srbija

Lančani sudar autobusa i pet automobila: Više povrijeđenih

8 h

0

  • Najnovije

20

46

Cvijanović: Nakon tri decenije Amerika ima potpuno drugačiji pristup prema BiH

20

43

Teheran povlači potez koji mijenja sve: U "igru" ulazi Kina?

20

43

Igokea u finalu Prvenstva BiH

20

40

Dragan Marinković Maca prokomentarisao Melinu Džinović: Što se nije udala za vodoinstalatera

20

27

Francuz ostao u šoku poslije meča protiv Novaka: Serviram 240 kilometara na čas – a on vrati

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner