Svi povrijeđeni prilikom iskakanja tramvaja iz šina stabilno, jedan zadržan u bolnici

U Urgentnom centru u Beogradu pregledan je 21 pacijent, povrijeđen kada je na Dorćolu tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu, a jedan od njih zadržan je na liječenju na ortopediji Univerzitetsko-kliničkog centra Srbije /UKCS/.

Nakon urađene dijagnostike utvrđeno je da su svi povrijeđeni u stabilnom stanju, saopštio je UKCS.

Tramvaj na liniji pet, koji vozi od Ustaničke ulice do Kalemegdana, iskočio je iz šina i udario u zgradu oko 9.20 časova na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove.

Tužilaštvo je naložilo hitan tehnički pregled tramvaja, piše Tanjug.