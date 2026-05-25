Svi povrijeđeni prilikom iskakanja tramvaja iz šina stabilno, jedan zadržan u bolnici

U Urgentnom centru u Beogradu pregledan je 21 pacijent, povrijeđen kada je na Dorćolu tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu, a jedan od njih zadržan je na liječenju na ortopediji Univerzitetsko-kliničkog centra Srbije /UKCS/.
Nakon urađene dijagnostike utvrđeno je da su svi povrijeđeni u stabilnom stanju, saopštio je UKCS.
Tramvaj na liniji pet, koji vozi od Ustaničke ulice do Kalemegdana, iskočio je iz šina i udario u zgradu oko 9.20 časova na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove.
Tužilaštvo je naložilo hitan tehnički pregled tramvaja, piše Tanjug.
