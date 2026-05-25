Cvijanović: Mandat novog visokog predstavnika da bude ograničen i vremenski

Mandat novog visokog predstavnika, koji bi trebao biti posljednji u BiH mora da bude ograničen ne samo po pitanju d‌jelovanja, nego i vremenski, izjavila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Cvijanovićeva je istakla da Republika Srpska prilikom izbora novog visokog predstavnika, koji bi trebao imati svojevrstan tranzicioni mandat, želi da budu ispoštovane sve procedure.

"Mi se ne bavimo imenima. Ovd‌je je riječ oko kojeg kandidata će se moći mobilisati dovoljno dobre volje i pameti od međunarodnog faktora, da bi ta osoba mogla,zaista, da uradi ono što je prioritetan zadatak, a to je transfer ovlaštenja na domaće institucije", naglasila je Cvijanović.

Prema njenim riječima, prolazi vrijeme korištenja stranih mehanizama za obračun sa Republikom Srpskom, kao i doba u kojem stranac donosi zakone, a ne institucija koja je po Ustavu nadležna da to radi.

"Prolazi vrijeme onoga što su naše kolege u Sarajevu redovno radile, a to je uzurpiranje institucija koje su po prirodi zajedničke", izjavila je Cvijanovićeva za RTRS.

Cvijanovićeva je rekla da je strana supervizija postala nešto daleko od predviđenog - pravo čudovište, te da će se u budućnosti to polako topiti i nestajati kroz proces koji jeste ubrzan, ali postepen.

"To znači da možete konačno da stanete na svoje noge, da raščistite nesređen stvari, da tamo gd‌je ste imali intervenciju koja nema uporište u Ustavu nađete način da je rješavate. Ne želim da se osvrćem na ovo što dolazi iz političkog Sarajeva koji žele da postoje OHR i Kristijan Šmit da se sa nama obračunavaju. To znači da oni ne vode računa o BiH kao zajednici svih naroda, nego posmatraju iz svoje vizure čuvanja države", navela je ona.

Srpski član Predsjedništva ponovila je stav nove administracije SAD da je u BiH potreban dogovor domaćih lidera, ističući da SAD smatraju da nema suvereniteta ako suvereno ne vladate procesima u svojoj zemlji, odnosno smatraju da niste dovoljno demokratski nastrojeni.

"Ovu administraciju SAD posebno je rukovdila svijest da je BiH zaglavljena u permanetnoj krizi i da je svaka ta kriza bila izazvana intervencijom koja je bila neustavna", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, za razliku od administracije SAD, bošnjački političari promišljaju na način da žele da neko nameće zakone, sankcioniše Republiku Srpsku i žele nered u BiH.

"/Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin/ Konaković kaže da se političari u BiH se neće dogovoriti, zbog čega će opet biti upotreba bonskih ovlaštenja. Neće biti upotrebe bonskih ovlaštenja za ono što su kolege iz političkog Sarajeva navikle 28 godina", rekla je Cvijanovićeva i dodala da su bošnjački političari nesnađeni u novim momentima