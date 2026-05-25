Cvijanović: Zakon o Južnoj interkonekciji potvrđuje da je imovina u vlasništvu entiteta

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas da je u Federaciji BiH usvojen Zakon o Južnoj interkonekciji po kojem se kaže da investitor neće snositi troškove za eksproprijaciju nekretnina koje su u vlasništvu opština, kantona, entiteta i javnih preduzeća, što pokazuje da je imovina u vlasništvu entiteta.
Cvijanovićeva je naglasila da je priča političkog Sarajeva oko pitanja takozvane državne imovine pogrešna, te upitala zašto su u ovom zakonu onda napisali da imovina pripada opštinama, kantonima, entitetu i javnim preduzećima?
"Ušli smo u fazu konfuzije, ali iz nje moraju biti proizvedena bolja rješenja", istakla je Cvijanovićeva.
Ona je podsjetila da su raniji zakoni u procesu privatizacije podrazumijevali da jedan entitet može da privatizuje samo imovinu koja mu pripada.
"Nakon toga su došle određene odluke koje su bile nepravedne, neustavne i antidejtonske koje su se bavile pričom o zamrzavanju imovine, ali stvari su prilično iskristalisale", rekla je Cvijanović za RTRS.
