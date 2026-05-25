Logo
Large banner

Cvijanović: Zakon o Južnoj interkonekciji potvrđuje da je imovina u vlasništvu entiteta

Autor:

ATV
25.05.2026 21:13

Komentari:

1
Застава Републике Српске
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas da je u Federaciji BiH usvojen Zakon o Južnoj interkonekciji po kojem se kaže da investitor neće snositi troškove za eksproprijaciju nekretnina koje su u vlasništvu opština, kantona, entiteta i javnih preduzeća, što pokazuje da je imovina u vlasništvu entiteta.

Cvijanovićeva je naglasila da je priča političkog Sarajeva oko pitanja takozvane državne imovine pogrešna, te upitala zašto su u ovom zakonu onda napisali da imovina pripada opštinama, kantonima, entitetu i javnim preduzećima?

"Ušli smo u fazu konfuzije, ali iz nje moraju biti proizvedena bolja rješenja", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da su raniji zakoni u procesu privatizacije podrazumijevali da jedan entitet može da privatizuje samo imovinu koja mu pripada.

"Nakon toga su došle određene odluke koje su bile nepravedne, neustavne i antidejtonske koje su se bavile pričom o zamrzavanju imovine, ali stvari su prilično iskristalisale", rekla je Cvijanović za RTRS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Južna interkonekcija

Željka Cvijanović

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

српски члан Предсједништва БиХ

BiH

Cvijanović: Mandat novog visokog predstavnika da bude ograničen i vremenski

3 h

0
Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а

BiH

Cvijanović: Nakon tri decenije Amerika ima potpuno drugačiji pristup prema BiH

3 h

1
Мост Градишка

BiH

Putnički saobraćaj preko starog mosta u Gradišci mogao bi da krene u narednih 10 dana

5 h

0
Застава БиХ и ОХР-а

BiH

Vlast i opozicija jedinstveni: Zatvoriti OHR

5 h

0

  • Najnovije

23

03

Napadnuto više od 70 lokacija Hezbolaha

22

44

Francuska pod toplotnim talasom

22

29

Benjamin Netanjahu u bolnici, oglasio se njegov kabinet

22

23

Horor u Zenici: Auto bez vozača pokosio žene i d‌jecu na trotoaru

22

20

U osnovnoj školi u "Branko Radičević" pronađene dvije ručne bombe

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner