Dob u kojoj ste izgubili nevinost utiče na starenje

Novo istraživanje pokazalo je da dob u kojoj imate prvi seksualni odnos može biti povezano s kvalitetom starenja, uključujući krhkost organizma i lošije pokazatelje dugovječnosti u starijoj dobi.

Istraživači s Univerziteta Shandong u Kini analizirali su veliku genetsku bazu podataka kako bi pronašli DNK markere povezane s dobi u kojoj ljudi imaju svoj prvi seksualni odnos. Zatim su provjeravali da li osobe s genetskim varijantama povezanim s ranijim ili kasnijim seksualnim iskustvom pokazuju razlike u zdravlju i kvaliteti života u starijoj dobi.

Prema rezultatima, osobe kod kojih su uočeni genetski signali povezani s ranijim gubitkom nevinosti češće su imale nepovoljnije ishode povezane sa starenjem, uključujući veću krhkost i slabije mjere povezane s dugovječnošću.

Istraživači su potom analizirali 145 mogućih faktora koji bi mogli objasniti ovu vezu, a njih 34 izdvojeno je za detaljniju provjeru. Glavni autor istraživanja Kaiksian Vang naveo je da su važnu ulogu imali indeks krhkosti, osjećaj nezadovoljstva, hronična opstruktivna bolest pluća i ADHD, piše Kliks

"Naši rezultati ne znače da jedan obrazac ponašanja određuje buduće zdravlje osobe. Umjesto toga, oni pokazuju kako se rana životna iskustva mogu grupisati s problemima s psihičkim zdravljem, rizicima od hroničnih bolesti i funkcionalnim padom tokom vremena", naglasio je.

Autori istraživanja navode da rezultati ukazuju na važnost ranog prepoznavanja zdravstvenih rizika i pružanja podrške adolescentima.