Šta vam partner poručuje poljupcem u čelo: Poseban izliv nježnosti

Autor:ATV
Komentari:0
Poljubac u čelo često djeluje kao veoma intiman čin, jer taj neko vam poručuje da mu mnogo značite.
Ovakav poljubac može da znači jaku privrženost, ali i utjehu. Takođe, poljubac u čelo od strane partnera poručuje da želi da se brine o vama, da vas zaštiti.
Poljupcem u čelo muškarac/žena vam poručuje da mu/joj je stalo do vas, da voli da dijeli prostor sa vama, da mu/joj mnogo značite. Poljubac u čelo je i znak obožavanja – ljubljenje nekoga u čelo je kao da kažete: „divna si“ ili „obožavam te“.
Ova vrsta poljupca poručuje da se sviđate osobi koja vas ljubi u čelo, pogotovo na javnim mjestima ako ne želi da bude suviše očigledno. Poljubac u čelo je fantastičan jer je to vrlo mali gest koji pokazuje da vaš partner na simpatičan način razmišlja o vama.
Takođe, pokazuje vam da ste u mislima osobe koja daje poljubac. To je kao da ljubi vašu dušu – naše čelo predstavlja treću čakru koja je centar za predviđanje i intuiciju.
(Krstarica)
