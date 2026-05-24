Šta vam partner poručuje poljupcem u čelo: Poseban izliv nježnosti

Poljubac u čelo često djeluje kao veoma intiman čin, jer taj neko vam poručuje da mu mnogo značite.

Ovakav poljubac može da znači jaku privrženost, ali i utjehu. Takođe, poljubac u čelo od strane partnera poručuje da želi da se brine o vama, da vas zaštiti.

Poljupcem u čelo muškarac/žena vam poručuje da mu/joj je stalo do vas, da voli da dijeli prostor sa vama, da mu/joj mnogo značite. Poljubac u čelo je i znak obožavanja – ljubljenje nekoga u čelo je kao da kažete: „divna si“ ili „obožavam te“.

Ova vrsta poljupca poručuje da se sviđate osobi koja vas ljubi u čelo, pogotovo na javnim mjestima ako ne želi da bude suviše očigledno. Poljubac u čelo je fantastičan jer je to vrlo mali gest koji pokazuje da vaš partner na simpatičan način razmišlja o vama.

Takođe, pokazuje vam da ste u mislima osobe koja daje poljubac. To je kao da ljubi vašu dušu – naše čelo predstavlja treću čakru koja je centar za predviđanje i intuiciju.

