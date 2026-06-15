Benjamin Džaferović iz Velike Kladuše uhapšen u Bihaću dok je čekao autobus za bijeg

Autor:ATV
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Osumnjičeni za ubistvo 30-godišnjaka u Velikoj Kladuši Benjamin Džaferović (27) uhapšen je sinoć dok je pokušavao pobjeći autobusom.
U nedjelju ujutro je u dvorištu porodične kuće u mjestu Čuturići upucan Nurija Mahmutović iz Velike Kladuše.
Osumnjičeni za njegovo ubistvo Benjamin Džaferović se nakon toga dao u bjekstvo, a policija ga je, prema nezvaničnim saznanjima Klix.ba, uhapsila sinoć oko ponoći.
Džaferovića su pronašli u Bihaću, 50-ak kilometara od mjesta zločina, a pronađen je na autobuskoj stanici dok je čekao prijevoz za dalji bijeg.
Uhapsili su ga pripadnici specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a tužilaštvo će odlučiti o postupanju prema njemu. Trenutno ga terete za krivično djelo Ubistvo, za šta je propisana kazna dugotrajnog zatvora, minimalno pet godina.
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