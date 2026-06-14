Ubistvo kod Velike Kladuše: Ovo je Benjamin Džaferović za kojim je raspisana potraga

U naselju Todorovo kod Velike Kladuše jutros se dogodilo ubistvo, potvrdila je portparolka MUP-a Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.

Prema njenim riječima, nakon što je policija obaviještena da je pronađeno beživotno tijelo muškarca, na mjesto događaja je upućena policijska patrola.

Hronika Oglasila se policija o ubistvu u Velikoj Kladuši: Raspisana potraga za muškarcem (27)

Mjesto pronalaska beživotnog tijela je osigurano do dolaska istražitelja Sektora kriminalistička policije, a o svemu je obaviješteno Tužilaštvo USK.

Dežurni tužilac je slučaj okvalifikovao kao krivično djelo ubistvo, a u vezu s izvršenjem spomenutog krivičnog djela dovodi se Benjamin Džaferović (1999) iz Velike Kladuše.

Za ovom osobom je raspisana potraga.

Iz policije USK su pozvali građane da ukoliko raspolažu s bilo kakvim informacijama, koje bi mogle biti od koristi u lociranju osumnjičenog ili rasvjetljavanju okolnosti ubistva, da im te informacije dostave.

Informacije je moguće ustupiti i pozivom na 122.

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