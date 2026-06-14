Ubistvo kod Velike Kladuše: Traga se za počiniocem

Autor:ATV
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Po okončanju uviđaja biće poznato više detalja o ovom stravičnom zločinu
U naselju Todorovo kod Velike Kladuše danas se desilo ubistvo, saznaje portal "Avaza".
Policija još traga za počiniocem ovog stravičnog zločina.
Po okončanju uviđaja biće poznato više detalja o ovom stravičnom zločinu.
Prema navodima lokalnih portala, stradao je 30-godišnji muškarac.
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