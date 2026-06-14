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Ubistvo kod Velike Kladuše: Traga se za počiniocem

Autor:

ATV
14.06.2026 14:56

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Po okončanju uviđaja biće poznato više detalja o ovom stravičnom zločinu

U naselju Todorovo kod Velike Kladuše danas se desilo ubistvo, saznaje portal "Avaza".

Policija još traga za počiniocem ovog stravičnog zločina.

Po okončanju uviđaja biće poznato više detalja o ovom stravičnom zločinu.

Prema navodima lokalnih portala, stradao je 30-godišnji muškarac.

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Ubistvo kod Velike Kladuše

Policija

Ubistvo

stradao muškarac

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