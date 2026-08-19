Zašto niko neće znati kada i gdje će biti sahranjena Vedrana Rudan

Vedrana Rudan, koja je preminula poslije duge i teške borbe sa bolešću, željela je da njen posljednji ispraćaj protekne daleko od očiju javnosti.

Porodica će poštovati njenu odluku, pa će se od književnice oprostiti samo najbliži, bez prisustva javnosti i medija.

Kako prenose hrvatski mediji, mjesto i vrijeme posljednjeg ispraćaja neće biti objavljeni, upravo zato što je Vedranina želja bila da taj trenutak ostane intiman i rezervisan za porodicu.

Vijest o njenoj smrti saopštena je 18. avgusta na zvaničnoj Fejsbuk stranici književnice, i to rečenicom koju je sama Vedrana svojevremeno izgovorila govoreći o smrti.

„Vedrana je otišla na područje bez signala“, pisalo je u objavi.

Komentarisanje te poruke bilo je isključeno, a upravo su riječi „područje bez signala“ za mnoge postale simboličan oproštaj od književnice koja je i o najtežim životnim temama govorila direktno, bez uljepšavanja.

Sama je izabrala riječi kojima će je pamtiti

Rečenicu koja je kasnije iskorišćena za objavu o njenoj smrti Vedrana Rudan izgovorila je tokom gostovanja kod Aleksandra Stankovića u emisiji „Nedjeljom u 2“.

Bio je to njen posljednji televizijski intervju, emitovan 2. marta 2025. godine, u kojem je otvoreno govorila o bolesti i sopstvenom odnosu prema smrti.

Na kraju razgovora ostavila je poruku koja je tada snažno odjeknula, a nakon njenog odlaska dobila još dublje značenje.

„Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih. I da sam besmrtna. Neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala“, rekla je Vedrana.