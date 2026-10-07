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Komemoracija povodom smrti Biljane Plavšić

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07.10.2026 10:32

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Комеморација поводом смрти Биљане Плавшић
Foto: ATV

U Banskom dvoru u Banjaluci počela je komemoracija povodom smrti nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Biljane Plavšić, kojoj prisustvuju najviši zvaničnici Republike Srpske.

Komemoraciji prisustvuju predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, ministri u Vladi Srpske, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić.

Komemoracija Biljani Plavšić

Prisutni su, između ostalih, i predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Džerard Selman, bivši predsjednik Narodne skupštine Dragan Kalinić, bivši direktor Policije Republike Srpske Dragomir Andan, nekadašnji predsjedavajući Savjeta ministara Svetozar Mihajlović, bivši premijer Radovan Višković, bivši predsjednik DNS-a Marko Pavić i profesor Radomir Lukić.

Najviši zvaničnici Republike Srpske prethodno su se upisali u knjigu žalosti.

Na Novom groblju u Beogradu juče je služen pomen Plavšićevoj, nakon čega je kovčeg sa posmrtnim ostacima otpremljen za Banjaluku.

Opijelo Plavšićevoj biće služeno u 12.00 časova u Crkvi Svete Trojice, dok će sahrana biti obavljena u 13.00 časova na groblju Sveti Pantelija uz najviše počasti.

Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.

Bila je srpski političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član Predsjedništva nekadašnje SR BiH.

U Republici Srpskoj bila je jedan od dva potpredsjednika, sve do 14. septembra 1996. kada je, pod pritiskom međunarodne zajednice, Radovan Karadžić prenio predsjednička ovlašćenja na nju. Na izborima te godine izabrana je za predsjednika Republike Srpske

Bivši je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, bivši fukcioner Srpske demokratske stranke i bivši predsjednik Srpskog narodnog saveza.

Plavšićeva se 10. januara 2001. godine dobrovoljno predala Haškom tribunalu pred kojim je 7. aprila 2000. optužena.

Osuđena je 27. februara 2003. godine na 11 godina zatvora. Iz Haga je 26. juna 2003. godine prebačena u Švedsku na izdržavanje kazne u zatvoru u Hinseberju, odakle je puštena krajem oktobra 2009. godine u Beograd, nakon odsluženja dvije trećine kazne.

U Beogradu je živjela povučeno, bez političke aktivnosti.

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Biljana Plavšić

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