Novi presjek: Kolika je razlika između Save Minića i Branka Blanuše?

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 282.082 glasa, odnosno 52,34 odsto, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije /CIK/ BiH na osnovu rezultata sa 96,58 odsto biračkih mjesta.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša osvojio je 224.532 glasova ili 41,66 odsto što je za 57,550 glasova manje od Minića.

Važećih glasačkih listića bilo je 538.901, nevažećih praznih 19.669, a nevažećih po drugom osnovu 7.156.