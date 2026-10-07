Novi presjek: Kolika je razlika između Save Minića i Branka Blanuše?

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 282.082 glasa, odnosno 52,34 odsto, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije /CIK/ BiH na osnovu rezultata sa 96,58 odsto biračkih mjesta.
Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša osvojio je 224.532 glasova ili 41,66 odsto što je za 57,550 glasova manje od Minića.
Važećih glasačkih listića bilo je 538.901, nevažećih praznih 19.669, a nevažećih po drugom osnovu 7.156.
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