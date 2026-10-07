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Teška nesreća u BiH: Poginuo maloljetnik, tri osobe povrijeđene

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07.10.2026 09:51

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u mjestu Višća kod Živinica, a život je izgubio maloljetnik rođen 2009. godine. Još jedna osoba je teško povrijeđena, dok su vozač i treći saputnik zadobili lakše povrede.

Kako je saopšteno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila 6. oktobra oko 22.15 časova na magistralnom putu M-17.1 u Višći.

U nesreći je učestvovao automobil „seat“, kojim je upravljao E. O., rođen 2007. godine.

Na mjestu nesreće poginuo je saputnik rođen 2009. godine, a smrt je konstatovao dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice.

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Drugi saputnik, rođen 2006. godine, zadobio je teške tjelesne povrede koje su konstatovali ljekari Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Vozač i treći saputnik, rođen 2002. godine, zadobili su lake tjelesne povrede.

Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Tužilaštva TK, dok su uviđaj obavili policijski službenici Policijske stanice Živinice i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice.

Policija, po nalogu kantonalnog tužioca, nastavlja rad na dokumentovanju ove saobraćajne nesreće.

Zbog uviđaja je saobraćaj na dijelu magistralnog puta u Višći bio potpuno obustavljen od 22.20 do tri časa ujutro, a vozila su za to vrijeme preusmjeravana na obilaznicu.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Živinice

pogibija

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