Zbog saobraćajne nezgode, saobraćaj na putu Šamac-Modriča obustavljen

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Foto: Društvene Mreže

Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina obustavljen je saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Kako javljaju članovi Viber grupe "Patrole i radari" u mjestu Crkvina opština Šamac jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće. Prema njihovim tvrdnjama, ima i nastradalih. Više informacija biće poznato nakon uviđaja. U toku je policijski uviđaj.

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