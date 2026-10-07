Zbog saobraćajne nezgode, saobraćaj na putu Šamac-Modriča obustavljen

Autor:ATV redakcija
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Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina obustavljen je saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Kako javljaju članovi Viber grupe "Patrole i radari" u mjestu Crkvina opština Šamac jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće.
Prema njihovim tvrdnjama, ima i nastradalih. Više informacija biće poznato nakon uviđaja.
U toku je policijski uviđaj.
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