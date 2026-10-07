Logo

Zbog saobraćajne nezgode, saobraćaj na putu Šamac-Modriča obustavljen

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 07:55

Komentari:

0
Црквина удес колона обустављен саобраћај
Foto: Društvene Mreže

Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina obustavljen je saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Kako javljaju članovi Viber grupe "Patrole i radari" u mjestu Crkvina opština Šamac jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće.

Prema njihovim tvrdnjama, ima i nastradalih. Više informacija biće poznato nakon uviđaja.

U toku je policijski uviđaj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Šamac

udes

Saobraćajna nesreća

Auto-moto savez Republike Srpske

obustavljen saobraćaj

Komentari (0)

Više iz rubrike

Црквина удес колона обустављен саобраћај

Hronika

Težak udes kod Šamca, ima stradalih

3 h

0
Ухапшен Владан Булатовић

Hronika

U Doboju uhapšen Vladan Bulatović

18 h

0
Војин Мијатовић

Hronika

Zatražene mjere zabrane za Vojina Mijatovića i ostale

18 h

0
У Центру средњих школа Требиње данас је стигла дојава о бомби.

Hronika

Nepoznata osoba dojavila bombu u Centru srednjih škola, oglasila se trebinjska policija

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

49

Zel i Peleg zahvalili Dodiku: Srpska među prvima stala uz Izrael

10

47

Hoće li cijene goriva u Srpskoj uskoro da padnu?

10

37

Benjamina Karić neće prihvatiti mandat, ostaje načelnica

10

32

Komemoracija povodom smrti Biljane Plavšić

10

29

Ovo su poruke "Studentske liste" zbog koje su reagovali srpski studenti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima