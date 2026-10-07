Težak udes kod Šamca, ima stradalih

Kako javljaju članovi Viber grupe "Patrole i radari" u mjestu Crkvina opština Šamac jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće.

Saobraćaj je kako kažu obustavljen. "Sve stoji pola sata", navodi jedan od članova, a ima i nastradalih.

Zvaničnih informacija o stradalima, odnosno povrijeđenima za sada nema, kao ni uzrok nesreće.