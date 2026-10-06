Nepoznata osoba dojavila bombu u Centru srednjih škola, oglasila se trebinjska policija

Policija je završila kontradiverzioni pregled objekta Centra srednjih škola u Trebinju nakon dojave o postavljenoj bombi te utvrdila da se radi o lažnoj dojavi, saopšteno je iz PU Trebinje.

Policijska stanica Trebinje zaprimila je danas u 13:36 časova telefonsku prijavu nepoznate osobe, da se u školskoj torbi jednog učenika u Centru srednjih škola u Trebinju nalazi bomba i kilogram eksploziva.

Izvršenim protiv-diverzionim pregledom i uviđajem utvrđeno je da se radi o lažnoj prijavi, a policijski službenici preduzimaju mjere i radnje sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti prijave.

Policijska uprava Trebinje podsjeća da svako lažno prijavljivanje djela predstavlja krivično djelo "Lažno prijavljivanje krivičnog djela" i u sladu sa tim postoji i krivična odgovornost pojedinca ili više njih koji na ovaj način zloupotrebljavaju situaciju.