U akciji ”Horizont” oduzeto 5,4 kilograma droge, pogledajte u čemu su je pakovali

U akciji ”Horizont” MUP Republike Srpske oduzeo je oko 5,4 kilograma droge, a zbog sumnje da su se bavili trgovinom narkotika uhapšeni su S.S. i D.S. iz Trebinja.

Kako saznajemo radi se o Srđanu i Dejanu Sorajiću.

Akcija je započela rano jutros na području Trebinja, a sproveli su je Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i PU Trebinje u saradnji sa Žandarmerijom.

”U okviru akcije uhapšeni su S.S. i D.S. iz Trebinja zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom. Tokom sprovođenja akcije oduzeto je 3,38 kilograma marihuane, 1,97 kilograma amfetamina i 79,3 grama kokaina, te više sjemenki marihuane”, saopštio je MUP Republike Srpske.

Akcija Horizont

Oduzeto je i više mobilnih telefona, SIM kartica, detektor signala frekvencije, pištolj marke ”Crvena zastava“, kalibra 9mm, sa okvirom i 6 metaka, digitalna vaga, sveska sa evidencijom o kupcima droge.

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”Nakon završene kriminalističke obrade osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati postupajućem tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, pod čijim nadzorom se sprovodi akcija”, navode u MUP-u Srpske.