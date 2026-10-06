Logo

Oglasila se trebinjska policija o velikoj akciji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.10.2026 10:28

Komentari:

0
Привођење у Требињу
Foto: ATV

Više lica je uhapšeno u Trebinju u sklopu velike policijske akcije usmjerene na sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, navode iz PU Trebinje.

Privođenje u Trebinju

"Policijski službenici Policijske uprave Trebinje u saradnji sa pripadnicima Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, na području Policijske uprave Trebinje realizuju akciju usmjerenu na sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.

Привођење у Требињу

Hronika

Detalji akcije u Trebinju: Pronađeni droga i oružje, više osoba privedeno

U toku su pretresi na više lokacija području koje operativno pokriva Policijska uprava, a u dosadašnjim aktivnostima slobode je lišeno više lica koja se dovode u vezi sa izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

Привођење у Требињу

Hronika

ATV ekskluzivno saznaje: Više lica privedeno u Trebinju zbog ulične prodaje droge

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebinje

Droga

Policija

hapšenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Привођење у Требињу

Hronika

Detalji akcije u Trebinju: Pronađeni droga i oružje, više osoba privedeno

4 h

0
У Бањалуци је дошло да саобраћајне незгоде у Бањалуци гдје је аутомобил ударио бициклисту.

Hronika

Saobraćajna nezgoda u Banjaluci, automobil udario biciklistu

4 h

0
ротација ротације трептачи полиција возило

Hronika

Sudar kamiona i auta u Šipovu, jedno lice primljeno na UKC Srpske

4 h

0
Привођење у Требињу

Hronika

ATV ekskluzivno saznaje: Više lica privedeno u Trebinju zbog ulične prodaje droge

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

45

Uspostavljen saobraćaj preko Rače

13

41

Obustava primjene vakcine protiv tuberkuloze u Srpskoj

13

37

Ukradeno umjetničko djelo Salvadora Dalija

13

24

U FBiH privremeno obustavljena primjena vakcine protiv tuberkuloze

13

20

Uhapšen Zvorničanin: Tukao majku jer je odbila da plati njegovu kaznu!?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima