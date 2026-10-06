Oglasila se trebinjska policija o velikoj akciji

Više lica je uhapšeno u Trebinju u sklopu velike policijske akcije usmjerene na sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, navode iz PU Trebinje.

Privođenje u Trebinju

"Policijski službenici Policijske uprave Trebinje u saradnji sa pripadnicima Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, na području Policijske uprave Trebinje realizuju akciju usmjerenu na sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.

Hronika Detalji akcije u Trebinju: Pronađeni droga i oružje, više osoba privedeno

U toku su pretresi na više lokacija području koje operativno pokriva Policijska uprava, a u dosadašnjim aktivnostima slobode je lišeno više lica koja se dovode u vezi sa izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.