Oglasila se trebinjska policija o velikoj akciji

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Više lica je uhapšeno u Trebinju u sklopu velike policijske akcije usmjerene na sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, navode iz PU Trebinje.
"Policijski službenici Policijske uprave Trebinje u saradnji sa pripadnicima Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, na području Policijske uprave Trebinje realizuju akciju usmjerenu na sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.
Hronika
Detalji akcije u Trebinju: Pronađeni droga i oružje, više osoba privedeno
U toku su pretresi na više lokacija području koje operativno pokriva Policijska uprava, a u dosadašnjim aktivnostima slobode je lišeno više lica koja se dovode u vezi sa izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.
Hronika
ATV ekskluzivno saznaje: Više lica privedeno u Trebinju zbog ulične prodaje droge
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
Najčitanije
13
45
13
41
13
37
13
24
13
20
Trenutno na programu