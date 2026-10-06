KOLAPS kod Kampusa

Autor:Marija Milanović
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Banjaluka je postala sinonim za saobraćajne gužve, a najveći čep u ovom trenutku nastao je na kružnoj raskrsnici kod Kampusa.
Veliki broj vozača na ovom potezu zarobljen je u nepreglednoj koloni, a gužve ne jenjavaju danima.
Kako smo prethodno pisali, gužve se ne smanjuju, dok veliki broj vozača vrijeme i novac gubi u "saobraćajnoj revoluciji".
Banja Luka
Kolaps u Banjaluci i ovog jutra: "Upoznam se sa čovjekom iz drugog smjera dok se pomjerimo"
Koliko dugo će potrajati saobraćajna katastrofa u najvećem gradu Republike Srpske, nije poznato, a do tada, dragi vozači,naoružajte se strpljenjem.
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