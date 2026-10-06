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KOLAPS kod Kampusa

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06.10.2026 11:17

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колапс гужва саобраћај колона возила Бањалука
Foto: ATV

Banjaluka je postala sinonim za saobraćajne gužve, a najveći čep u ovom trenutku nastao je na kružnoj raskrsnici kod Kampusa.

Veliki broj vozača na ovom potezu zarobljen je u nepreglednoj koloni, a gužve ne jenjavaju danima.

Kako smo prethodno pisali, gužve se ne smanjuju, dok veliki broj vozača vrijeme i novac gubi u "saobraćajnoj revoluciji".

Бањалука гужва

Banja Luka

Kolaps u Banjaluci i ovog jutra: "Upoznam se sa čovjekom iz drugog smjera dok se pomjerimo"

Koliko dugo će potrajati saobraćajna katastrofa u najvećem gradu Republike Srpske, nije poznato, a do tada, dragi vozači,naoružajte se strpljenjem.

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Banja Luka

Saobraćajni kolaps

kolaps

gužva u saobraćaju

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