Logo

Kolaps u Banjaluci i ovog jutra: "Upoznam se sa čovjekom iz drugog smjera dok se pomjerimo"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.10.2026 08:30

Komentari:

2
Гужва Бањалука саобраћај возила колапс
Foto: Društvene Mreže

Kilometarske kolone vozila postale su svakodnevni prizor na ulicama Banjaluke.

Ovog jutra vozači su se našli po ko zna koji put u koloni nadajući se da će na vrijeme stići tamo gdje su krenuli.

"Koliko je čekanje u Česmi, upoznam se sa čovjekom iz drugog smjera dok se pomjerimo", naveo je član jedne Viber grupe opisujući gužvu ovog jutra.

Gužve ne jenjavaju, a vozači sve manje strpljenja imaju. Nažalost, saobraćajna revolucija se ipak vozačima na kraju obila o glavu, jer kako je jedan od njih naveo:

"Počeće mrtve glave padati zbog ove saobraćajne revolucije".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banja Luka

gužva u saobraćaju

kolaps

Saobraćajni kolaps

Vozači

Komentari (2)

Više iz rubrike

Бањалука: Замало изазвао удес на тротинету

Banja Luka

Za dlaku udes u Banjaluci: Divljao na trotinetu i jedva izbjegao auto

12 h

0
Саобраћај у Бањалуци

Banja Luka

Naoružajte se strpljenjem: "Kilometarske" kolone u Banjaluci

16 h

0
Маричић: Бањалучани препознали нашу политику, пред нама велики планови

Banja Luka

Maričić: Banjalučani prepoznali našu politiku, pred nama veliki planovi

19 h

0
Вода

Banja Luka

Danas bez vode ovi dijelovi Banjaluke

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

51

Uskoro stiže snijeg u komšiluk

09

44

Detalji akcije u Trebinju: Pronađeni droga i oružje, više osoba privedeno

09

33

Đoković: Žao mi je zbog Medvedeva, znam kako se osjeća

09

29

SNSD za Parlamentarnu skupštinu osvojio 209.148 glasova

09

25

Ajkula postala turistička atrakcija: Milion ljudi prati njenu sudbinu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima