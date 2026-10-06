Kolaps u Banjaluci i ovog jutra: "Upoznam se sa čovjekom iz drugog smjera dok se pomjerimo"

Autor:ATV redakcija
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Kilometarske kolone vozila postale su svakodnevni prizor na ulicama Banjaluke.
Ovog jutra vozači su se našli po ko zna koji put u koloni nadajući se da će na vrijeme stići tamo gdje su krenuli.
"Koliko je čekanje u Česmi, upoznam se sa čovjekom iz drugog smjera dok se pomjerimo", naveo je član jedne Viber grupe opisujući gužvu ovog jutra.
Gužve ne jenjavaju, a vozači sve manje strpljenja imaju. Nažalost, saobraćajna revolucija se ipak vozačima na kraju obila o glavu, jer kako je jedan od njih naveo:
"Počeće mrtve glave padati zbog ove saobraćajne revolucije".
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