Danas bez vode ovi dijelovi Banjaluke

Autor:ATV redakcija
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Pojedini dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode, a razlog su radovi.
Naime, radovi će biti izvođeni u ulicama Maksima Gorkog (Paprikovac), Tvrtka I Kotromanića (Petrićevac), Braće Kukrika (Ada), Lepavinskoj (Motike), Vojvode Prijezde (Lazarevo), Davida Štrpca (Paprikovac) te u Pervanu.
Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove Kolima, Donjim Kolima i Rekavicama.
"U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja", poručuju iz ovog banjalučkog preduzeća.
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