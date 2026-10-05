Danas bez vode ovi dijelovi Banjaluke

Pojedini dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode, a razlog su radovi.

Naime, radovi će biti izvođeni u ulicama Maksima Gorkog (Paprikovac), Tvrtka I Kotromanića (Petrićevac), Braće Kukrika (Ada), Lepavinskoj (Motike), Vojvode Prijezde (Lazarevo), Davida Štrpca (Paprikovac) te u Pervanu.

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove Kolima, Donjim Kolima i Rekavicama.

"U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja", poručuju iz ovog banjalučkog preduzeća.