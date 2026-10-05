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Danas bez vode ovi dijelovi Banjaluke

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05.10.2026 09:36

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Вода
Foto: ATV

Pojedini dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode, a razlog su radovi.

Naime, radovi će biti izvođeni u ulicama Maksima Gorkog (Paprikovac), Tvrtka I Kotromanića (Petrićevac), Braće Kukrika (Ada), Lepavinskoj (Motike), Vojvode Prijezde (Lazarevo), Davida Štrpca (Paprikovac) te u Pervanu.

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove Kolima, Donjim Kolima i Rekavicama.

"U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja", poručuju iz ovog banjalučkog preduzeća.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Banja Luka

Vodovod Banjaluka

Vodosnabdijevanje

naselja bez vode

saopštenje

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