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Malinić za ATV: Na četiri biračka mjesta u Banjaluci bila duža kašnjenja

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05.10.2026 08:43

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Дубравко Малинић, предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Бањалука
Foto: ATV

Predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Banjaluka Dubravko Malinić istakao je da je u Banjaluci glasala 101.312 birača i nije bilo većih problema osim jutarnjih problema zbog nefunkcionisanja jednog dijela skenera kojima su skenirani glasački listići.

"Na četiri biračka mjesta su bila duža kašnjenja, a onda i tokom čitavog dana su na nekim biračkim mjestima su skeneri na kratko prestajali da skeniraju glasačke listiće, ali te pauze nisu bile nešto značajne", istakao je Malinić.

On je dodao da je glasanje na većini biračkih mjesta završeno u 19 ili minut poslije 19 časova, a na četiri biračkih mjesta je produženo zbog kašnjenja prilikom otvaranja i posljednje biračko mjesto u Osnovnoj školi "Miloš Crnjanski" je zatvoreno u 22 sata.

"Zadovoljni smo osim tih manjih problema sa tehnologijama, ali smo nekih sat i po poslije zatvaranja biračkih mjesta imali prve rezultate i smanjen tj pritisak na izbornu administraciju da što prije objavimo izborne rezultate", istakao je Malinić.

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Dodao je da u Banjaluci nije bilo značajnijih problema.

"Ja se zahvaljujem građanima što su ispoštovali jučerašnji dan. Birački odbori su nakon zatvaranja biračkih mjesta izbrojali rezultate i mi smo tokom noći uspjeli zaprimiti materijal sa biračkim mjesta. Zaprimili smo materijal do nekih ranih jutarnjih sati, negdje oko 6:30 minuta smo zaprimili materijal sa posljednjeg biračkog mjesta", ističe Malinić.

Dodaje da se tu ne završava posao.

"Mi taj materijal treba da dopremimo u glavni centar ta brojanje u Sarajevu, imamo još dosta posla dok se proces ne okonča", istakao je Malinić.

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