Ovo biračko mjesto u Banjaluci još nije zatvoreno, radi do 22 časa

Autor:ATV redakcija
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Biračko mjesto u Osnovnoj školi Miloš Crnjanski u Banjaluci nije zatvoreno u 19 časova, a razlog toga jeste kašnjenje prilikom otvaranja.
Naime, do kašnjenja je došlo zbog kvara skenera, pa su građani tek od 11:30 mogli da iskoriste svoje biračko pravo.
Kako nam je rečeno iz Gradske izborne komisije, biračko mjesto će biti zatvoreno u 22 časa.
Reporter ATV-a javlja da građani i dalje dolaze da glasaju.
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