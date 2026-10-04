Ovo biračko mjesto u Banjaluci još nije zatvoreno, radi do 22 časa

Biračko mjesto u Osnovnoj školi Miloš Crnjanski u Banjaluci nije zatvoreno u 19 časova, a razlog toga jeste kašnjenje prilikom otvaranja.

Naime, do kašnjenja je došlo zbog kvara skenera, pa su građani tek od 11:30 mogli da iskoriste svoje biračko pravo.

Kako nam je rečeno iz Gradske izborne komisije, biračko mjesto će biti zatvoreno u 22 časa.

Reporter ATV-a javlja da građani i dalje dolaze da glasaju.