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Ovo biračko mjesto u Banjaluci još nije zatvoreno, radi do 22 časa

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04.10.2026 19:21

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Скенери на изборима 2026.
Foto: ATV/Branko Jović

Biračko mjesto u Osnovnoj školi Miloš Crnjanski u Banjaluci nije zatvoreno u 19 časova, a razlog toga jeste kašnjenje prilikom otvaranja.

Naime, do kašnjenja je došlo zbog kvara skenera, pa su građani tek od 11:30 mogli da iskoriste svoje biračko pravo.

Kako nam je rečeno iz Gradske izborne komisije, biračko mjesto će biti zatvoreno u 22 časa.

Reporter ATV-a javlja da građani i dalje dolaze da glasaju.

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Izbori 2026

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glasanje

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