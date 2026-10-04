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Istorijski niska izlaznost, glasalo 1.3 miliona građana

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04.10.2026 19:14

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Историјски ниска излазност, гласало 1.3 милиона грађана
Foto: ATV

Na opštim izborima u BiH pravo glasa iskoristilo je 1.3 miliona građana, odnosno 40,47 odsto registrovanih birača čime je postotak izlaznosti na ovim izborima najmanji u istoriji.

Najveća izlaznost je u Banjaluci, a najmanja u Sarajevu, javlja dopisnik ATV-a.

Najveća izlaznost na izborima u BiH bila je 1996. godine kada je izašlo 83 odsto birača. Dvije godine kasnije na opštim izborima 1998. godine izlaznost je iznosila 73 odsto.

Na izborima održanim 2000. godine izlaznost je iznosila 64,4 odsto.

Prvi izbori sa četvorogodišnjim mandatom održani 2002. godine donijeli su izlaznost od 55,5 odsto, a četiri godine kasnije, 2006. godine izlaznost je iznosila 55,31 odsto.

Za izbore 2010. godine izlaznost je iznosila 56,52 odsto, a 2014. godine 54,47 odsto.

Blagi pad bio je evidentan i 2018. godine kada je izlaznost iznosila 54,02 odsto, a na prošlim opštim izborima 2022. godine izlaznost je iznosila 51,45 odsto.

  • 1996. — 83%
  • 1998. — 74%
  • 2000. — 64,4%
  • 2002. — 55,5%
  • 2006. — 55,31%
  • 2010. — 56,52%
  • 2014. — 54,47%
  • 2018. — 54,02%
  • 2022. — oko 51,45%

Napominjemo da ovi rezultati izlaznosti još uvijek nisu konačni, jer nisu zatvorena sva birališta. Međutim, brojka se neće značajnije mijenjati.

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