Traže ponavljanje u Brčkom: Nema listića za Srpsku, duplirani za FBiH

Birači srpske nacionalnosti nisu mogli da glasaju na biračkom mjestu u Bukviku zbog čega je izborni proces narušen i treba da bude ponovljen, rekao je predsjednik mjesne zajednice Bukvik u Brčko distriktu Ilija Jovičić.

"Predstavnici biračkog odbora juče su preuzeli uredno označene i zapečaćene kutije, ali kada su ih jutros otvorili, ustanovili su da nema listića za Republiku Srpsku, već da su spakovani dupli listići za FBiH. Birači sa entitetskim državljanstvom FBiH mogu da glasaju, a ne možemo mi sa entitetskim državljanstvom Srpske", naveo je Jovičić.

Jovičić je pojasnio novinarima da je od ukupno 403 upisana birača, više od 320 sa entitetskim entitetskim državljanstvom Republike Srpske, a oko 80 je sa entitetskim državljanstvom FBiH.

On je istakao da je jedino pravedno rješenje odgađanje glasanja na ovom biračkom mjestu za sedam ili 14 dana da bi se svim građanima omogućilo da ostvare biračko pravo.

Jovičić je upozorio da je zbog ovog propusta narušen izborni proces i da je već nastala ogromna šteta, jer su mnogi mještani doputovali iz inostranstva i drugih opština kako bi danas glasali.

"Ljudi su došli iz Slovenije, Njemačke, Banjaluke, uzeli slobodne dane i sada su onemogućeni da obave građansku dužnost. Oni ne mogu ponovo dobiti slobodne dane za dvije sedmice, što će direktno smanjiti izlaznost i broj glasova za Republiku Srpsku sa ovog biračkog mjesta", naglasio je Jovičić.