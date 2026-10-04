Incident na glasanju u Zenici

Nakon jutrošnjeg kašnjenja zbog tehničkih problema u Zenici, Kaknju, Visokom, Varešu, Usori i Maglaju, izborni proces na biralištima u Zeničko-dobojskom kantonu protiče u skladu s pravilima.

Potvrdila je to Feni portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK-a Lejla Ekinović.

Samo je, dodaje, bila jedna prijava u Gradu Zenica na nepravilnosti sa izbornim materijalima.

"Izvršene su provjere i ustanovljeno je da se radi o incidentu", kazala je Ekinović.

Ona nije pojasnila o kakvom tačno incidentu je riječ.

U gradu Zenica, do 15 sati - nakon što je do 11 sati bilo glasalo 10,38 odsto ili 10.494 od registrovanih 101.103 glasača, glasalo je 23,80 odsto ili oko 24.000 glasača , na 138 redovnih te četiri mobilna tima.