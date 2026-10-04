Oglasio se MUP Kantona Sarajevo: Evo kako protiče izborni dan

Tokom Opštih izbora u BiH, pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo su danas, 4. oktobra do 12 časova imali nekoliko intervencija zbog ponašanja koja nisu u skladu sa pravilima koja važe na izborni dan.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo navode da tom prilikom nije evidentirano nijedno narušavanje sigurnosti koje bi ugrozilo sam izborni proces.

"Na području opštine Centar evidentirana je jedna intervencija zbog verbalnih nesuglasica između članova izborne komisije, o čemu je sačinjena službena zabilješka", saopšteno je iz MUP-a KS.

Kako su naveli, na području opštine Ilijaš evidentirane su tri intervencije.

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"U dva slučaja je prijavljeno da stranački aktivisti dijele promotivni materijal u blizini birališta, te je u oba slučaja predmetni materijal oduzet po prekršajnom osnovu. Treća intervencija na području ove općine se odnosila na verbalno negodovanje jednog birača zbog 'nejasne procedure glasanja', koji je upozoren na obavezu poštivanja javnog reda i mira", pojasnili su.

Dodaju da na području ostalih opština nisu evidentirane intervencije policije.