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Novi podaci: Do 14 sati glasalo 20,6 odsto birača

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04.10.2026 14:16

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Скенер на изборима 2026.
Foto: ATV/Branko Jović

Prema podacima dostupnim do 14 sati, na Opštim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 702.234 birača, što predstavlja 20,6 odsto ukupnog broja registrovanih glasača.

Na izborima 2022. godine nije bila poznata izlaznost do 14 sati, no do 15 sati je tada glasalo 35 odsto birača.

Izborni proces odvija se na 5.569 biračkih mjesta širom zemlje, a pravo glasa, prema podacima iz Centralnog biračkog spiska, ima ukupno 3.408.517 građana.

Birališta će ostati otvorena do 19 sati, dok će na lokacijama na kojima glasanje nije počelo u predviđenih 7 sati biti produženo za onoliko vremena koliko je proteklo od planiranog početka do stvarnog otvaranja.

Građani na današnjim izborima odlučuju o sastavu Predsjedništva BiH, Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, izboru predsjednika Republike Srpske, entitetskih parlamenata, kao i poslanika u kantonalnim skupštinama u Federaciji BiH.

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Tagovi :

Izbori 2026

Izlaznost na izborima

glasanje

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