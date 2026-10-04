Požar na Čvrsnici i dalje aktivan, očekuje se pomoć helikoptera

Autor:ATV redakcija
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Požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan, a na više mjesta ima otvorenog plamena.
Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je da gore zaostali panjevi, a požar se širi na površine koje do sada nije zahvatila vatra.
Tokom dana očekuje se pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH.
Požar na Čvrsnici izbio je sredinom septembra, prenosi Srna.
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