Kasni otvaranje 70 biračkih mjesta u Zeničko-dobojskom kantonu

Prema informacijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Zeničko-dobojskog kantona, na vrijeme nije otvoreno po 25 biračkih mjesta u Zenici i Kaknju, 12 u Visokom, Maglaju sedam i u Varešu na jednom biralištu.

"Na tri biračka mjesta u Usori otklonjeni su problemi sa skeniranjem, pa je izborni proces počeo. Očekujemo da ubrzo stigne vijest i o početku glasanja i iz ostalih sredina gdje je bilo problema", rekla je za federalne medije portparol Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović, prenosi Srna.