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Kasni otvaranje 70 biračkih mjesta u Zeničko-dobojskom kantonu

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04.10.2026 09:31

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Избори изборне технологије гласање скенери
Foto: ATV

Zbog tehničkih problema na vrijeme nije otvoreno 70 biračkih mjesta u Zeničko-dobojskom kantonu.

Prema informacijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Zeničko-dobojskog kantona, na vrijeme nije otvoreno po 25 biračkih mjesta u Zenici i Kaknju, 12 u Visokom, Maglaju sedam i u Varešu na jednom biralištu.

"Na tri biračka mjesta u Usori otklonjeni su problemi sa skeniranjem, pa je izborni proces počeo. Očekujemo da ubrzo stigne vijest i o početku glasanja i iz ostalih sredina gdje je bilo problema", rekla je za federalne medije portparol Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović, prenosi Srna.

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Tagovi :

Tehnički problem

glasanje

Izbori 2026.

MUP ZDK

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