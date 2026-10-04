Kasni otvaranje 70 biračkih mjesta u Zeničko-dobojskom kantonu

Autor:ATV redakcija
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Zbog tehničkih problema na vrijeme nije otvoreno 70 biračkih mjesta u Zeničko-dobojskom kantonu.
Prema informacijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Zeničko-dobojskog kantona, na vrijeme nije otvoreno po 25 biračkih mjesta u Zenici i Kaknju, 12 u Visokom, Maglaju sedam i u Varešu na jednom biralištu.
"Na tri biračka mjesta u Usori otklonjeni su problemi sa skeniranjem, pa je izborni proces počeo. Očekujemo da ubrzo stigne vijest i o početku glasanja i iz ostalih sredina gdje je bilo problema", rekla je za federalne medije portparol Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović, prenosi Srna.
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