Branko Blanuša glasao u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SDS-a i kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske, glasao je u Banjaluci.
Blanuša je svoju građansku dužnost obavio u OŠ „Branko Radičević“.
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