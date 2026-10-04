Branko Blanuša glasao u Banjaluci

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Predsjednik SDS-a i kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske, glasao je u Banjaluci.

Blanuša je svoju građansku dužnost obavio u OŠ „Branko Radičević“.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.