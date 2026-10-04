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Branko Blanuša glasao u Banjaluci

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04.10.2026 10:22

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предсједник СДС-а и кандидат за предсједника Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik SDS-a i kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske, glasao je u Banjaluci.

Blanuša je svoju građansku dužnost obavio u OŠ „Branko Radičević“.

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Branko Blanuša

glasanje

Izbori 2026.

Banja Luka

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