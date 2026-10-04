Haos na popularnom odmaralištu, zabilježeno 22.000 udara groma

Na ostrvu Krit u protekla 24 časa zabilježeno je oko 22.000 udara groma, saopštila je grčka meteorološka služba, dok vlasti procjenjuju štetu nastalu usljed obilnih kiša i grmljavine.

Meteorolozi su saopštili da se očekuje da će obilne kiše padati još nekoliko časova, javlja DPA.

Veliki dijelovi poljoprivredne proizvodnje na Kritu su uništeni, a brojni putevi su poplavljeni.

Mnoge kuće su oštećene, a u pojedinim oblastima su prijavljeni nestanci struje.

Meteorolozi ističu da je u oblasti Retimna palo do 500 milimetara kiše.

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Na ostrvu Rodos, žena turista iz Njemačke poginula je u petak, 2. oktobra, nakon udara groma, dok je njen muž lakše povrijeđen.

(SRNA)