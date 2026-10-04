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Zaharova o posjeti Merca Kijevu: Povratak ubice na mjesto zločina

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04.10.2026 10:47

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Захарова о посјети Мерца Кијеву: Повратак убице на мјесто злочина
Foto: X

Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je prokomentarisala danas posjetu njemačkog kancelara Fridriha Merca Kijevu rekavši da se "ubice vraćaju na mjesto zločina".

Ubice se vraćaju na mjesto zločina. To je PR zasnovan na krvoproliću - rekla je Zaharova za Komsomoljsku pravdu, prenosi agencija TASS.

Ranije je novinska agencija DPA izvijestila da su Merc i njemačka ministarka ekonomije Katerina Rajhe stigli u Kijev u nenajavljenu posjetu, u pratnji predstavnika njemačkih kompanija.

Izvori u njemačkim vladinim krugovima rekli su agenciji DPA da Merc namerava tokom ove posjete da objavi transfer više hiljada dronova-presretača Kijevu i potvrdi proizvodnju oružja dugog dometa za Ukrajinu.

Njemačka vlada planira da izdvoji milijardu evra iz budžeta za ove svrhe i dodatnih 350 miliona evra za obnovu energetske infrastrukture.

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Rusija

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