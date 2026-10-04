Bojić glasao u Laktašima: Građanska dužnost obavljena

Autor:ATV redakcija
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Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić obavio je svoju građansku dužnost na biračkom mjestu u Domu kulture u Laktašima.
"Građanska dužnost obavljena", napisao je gradonačelnik Laktaša na svom zvaničnom Instagram nalogu.
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