Bojić glasao u Laktašima: Građanska dužnost obavljena

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Foto: Screenshot/Instagram

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić obavio je svoju građansku dužnost na biračkom mjestu u Domu kulture u Laktašima.

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