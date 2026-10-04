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Bojić glasao u Laktašima: Građanska dužnost obavljena

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04.10.2026 11:33

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Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић обавио је своју грађанску дужност на бирачком мјесту у Дому културе у Лакташима.
Foto: Screenshot/Instagram

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić obavio je svoju građansku dužnost na biračkom mjestu u Domu kulture u Laktašima.

"Građanska dužnost obavljena", napisao je gradonačelnik Laktaša na svom zvaničnom Instagram nalogu.

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Tagovi :

Miroslav Bojić

izbori

glasanje

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