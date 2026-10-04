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Izborni dan u Laktašima protiče bez zastoja

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04.10.2026 09:29

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Гласање Избори 2026. нове изборне технологије бирачи бирачка мјеста кутија за гласање скенери
Foto: ATV

Izborni proces na području Laktaša ujutru je započeo tačno na vrijeme i za sada protiče u potpunom redu na većini biračkih mjesta, saznaje ATV.

Jedini tehnički problem zabilježen je u Aleksandrovcu, gdje je digitalni skener za listiće iznenada prestao da radi, pa su dežurne ekipe odmah izašle na teren.

Dok tehnička služba hitnom intervencijom otklanja kvar, nadležni su već pripremili zamjenski uređaj kako glasanje ne bi trpjelo duži zastoj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Laktaši

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