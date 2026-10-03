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Gradiška: Berba jabuka u punom jeku, savremena mašina za branje olakšava posao

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03.10.2026 19:43

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Машина за брање јабука Градишка
Foto: ATV

Samohodna platforma za berbu voća italijanskog proizvođača Mehanika zukal , stigla je prije nekoliko dana u selo Turjak kod Gradiške. Posao koji je trajao danima sada se završava za nekoliko sati, efikasno i bez oštećenja jabuka. Predviđeno je da na platformi radi osmoro berača.

Mašina je priča, voćar Milenko Stojnić, bila skupa investicija , ali vjeruje da će se na duže staze, sve uloženo i isplatiti.

„Sigurno da može da mijenja 4-5 berača s tim da je njen protok 2 tone na sat . Znači da ako je kvalitetna jabuka ta ekipa koju ja postavim može u roku od sat vremena da ubere 2 tone jabuka. Ova mašina košta 312.000 KM, dobili smo rješenje o odobrenim sredstvima od 108.000“, rekao je Milenko Stojnić, voćar iz sela Turjak kod Gradiške.

Stojnići su u voćarstvu više od četiri decenije i na 16 i po hektara uzgajaju sorte ajdared, jonagold, galu i zlatni delišez . Plasman je u potpunosti obezbijeđen. Kvalitet jabuka je odličan, a prinosi će varirati od 50 do 80 tona, zavisno od starosti zasada i uzgojnog oblika

Evidentno je da voćari nastoje da osavremene proizvodnju kroz mehanizaciju, međutim i protivgradna mreža je obavezna ukoliko imate namjeru da se ozbiljno bavite ovim poslom, poručuju stručnjaci. To svakako ne bi trebalo propustiti jer voćari i tu mogu da računaju na subvencije.

„Ove godine imamo 13 novih korisnika i to je 620.000 rezervisanih sredstava i nadamo se da ćemo uspjeti pokriti tu površinu koja nije pokrivena. Kada je u pitanju protivgradna mreža ta mreža je spasila voće od ožegotina i ima veću funkciju protiv sunca nego samog leda", reka je Dražen Čekić, viši stručni saradnik za voćarstvo , PJ Gradiška.

Berba bi trebalo da traje do kraja oktobra a kada se završi, mašina koja košta kao vrijednija nekretnina, porodični stan ili kuća, koristiće se za orezivanje voća, proređivanje plodova, postavljanje i sklapanje protivgradnih mreža.

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Jabuke

berba

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