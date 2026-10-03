Logo

Načelnik Višegrada posjetio sugrađanku koja je rodila trojke

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.10.2026 10:09

Komentari:

0
Начелник Вишеград посјетио суграђанку која је родила тројке
Foto: Srna

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević posjetio je danas na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci sugrađanku Jovanu Pejović Kojić koja je prije nekoliko dana rodila trojke.

Đurević je rekao Srni da su trojke rijetkost u Višegradu, te da je najmanje što je mogao da uradi to da posjeti Kojićevu i da joj pruži podršku.

"Novi stanovnici naše lokalne zajednice su tri dječaka, Irinej, Tadej i Simeon. Ovo je rijetkost za Višegrad i nadamo se da ćemo u budućnosti imati više ovakvih razloga za radost", istakao je Đurević.

Prema njegovim riječima, ova lokalna zajednica stimuliše natalitet i ima niz mjera i programa koje sprovodi kako bi podržala porodicu.

"Za svako prvorođeno, drugorođeno, trećerođeno dijete izdvajamo novčanu podršku. Takođe, imamo mnogo olakšica prilikom upisa djece u vrtić, stipendiramo učenike, ali i opremamo vrtiće i škole", naveo je Đurević.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

rođene trojke

Višegrad

porodilište

Mladen Đurević

posjeta

Republika Srpska

Jovana Pejović Kojić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Неколико стотина Билећана поново је гласно рекло НЕ соларним панелима поред кућа, имања и изворишта. Окупили су се пред општину а све због плана изградње соларне електране Билећа 1 која би тврде мјештани потпуно угасила живот у неколико села.

Gradovi i opštine

Bilećani protiv solarnih panela

15 h

0
Зграда болнице Србија у Источном Сарајеву.

Gradovi i opštine

U Bolnici ''Srbija'' šest doktora nastavlja svoj profesionalni razvoj

20 h

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Gradovi i opštine

Požar na divljoj deponiji izazvala eksplozija

21 h

0
Пола милиона КМ за 76 заједница етажних власника

Gradovi i opštine

Pola miliona KM za 76 zajednica etažnih vlasnika u Istočnom Sarajevu

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

42

Pretučen Zoran Marjanović

10

32

Haos na ulicama Francuske ne prestaje: Đaci pale i ruše, prijetnja uzdrmala Pariz!

10

26

Udes u Karanovcu, auto završilo u kanalu! Saobraćaj usporen

10

20

Zbog izbora rade i tokom vikenda: Evo gdje možete izvaditi lične dokumente

10

14

Sutra sunčano i toplo, ujutru hladno: Proljećne temperature usred jeseni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima