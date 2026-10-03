Udes u Karanovcu, auto završilo u kanalu! Saobraćaj usporen

Ovog jutra došlo je do saobraćajne nezgode u mjestu Karanovac, a kako javljaju s lica mjesta, saobraćaj je trenutno usporen, te se saobraća samo jednom trakom.

Članovi jedne Viber grupe podijelili su informaciju o saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila ovog jutra u mjestu Karanovac, u pravcu od Nule prema Krupi, kako navode u grupi.

Karanovac udes Društvene Mreže

Na terenu je policija, vrši uviđaj.

Na vozilima je pričinjena materijalna šteta, a informacija o povrijeđenima nema.