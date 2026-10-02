Udes na Tunjicama, stvaraju se gužve

U banjalučkom naselju Tunjice, dogodila se saobraćajna nezgoda, a na ovoj dionici puta trenutno se stvaraju saobraćajne gužve.

U udesu su učestvovala tri automobila na kojima je pričinjena materijalna šteta. Informacija o povrijeđenima za sada nema.

Kako javljaju članovi jedne Viber grupe, do udesa je došlo i na tranzitu nakon Trna u pravcu Banjaluke.