Udes na Tunjicama, stvaraju se gužve

Autor:ATV redakcija
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U banjalučkom naselju Tunjice, dogodila se saobraćajna nezgoda, a na ovoj dionici puta trenutno se stvaraju saobraćajne gužve.
U udesu su učestvovala tri automobila na kojima je pričinjena materijalna šteta. Informacija o povrijeđenima za sada nema.
Kako javljaju članovi jedne Viber grupe, do udesa je došlo i na tranzitu nakon Trna u pravcu Banjaluke.
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