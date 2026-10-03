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Komemoracija Nebojši Kuštrinoviću, prisustvuje Karan

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03.10.2026 11:21

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Куштриновић је преминуо 30. септембра у 78. години. Радни вијек провео је у Хидрометеоролошкој служби, а био је и директор Хидрометеоролошког завода Републике Српске. ADVERTISING Комеморација познатом бањалучком метеорологу Небојши Куштриновићу одржава се данас у Културном центру Бански двор у Бањалуци.
Foto: ATV

Komemoracija poznatom banjalučkom meteorologu Nebojši Kuštrinoviću održava se danas u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci.

Komemoraciji prisustvuje i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Kuštrinović je preminuo 30. septembra u 78. godini. Radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, a bio je i direktor Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Komemoracija Nebojši Kuštrinoviću

Ostaće upamćen i kao dugogodišnji televizijski i radijski saradnik, koji je meteorologiju na prepoznatljiv način približavao široj javnosti.

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Preminuo Nebojša Kuštrinović

komemoracija

Banski dvor

Banja Luka

Siniša Karan

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