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Simpozijum infektologa u Banjaluci okupio vodeće stručnjake iz regiona

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02.10.2026 16:26

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Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић отворио је данас у Бањалуци симпозијуму инфектолога који је окупио водеће стручњаке из региона у области инфектологије, микробиологије и сродних медицинских дисциплина.
Foto: Srna

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić otvorio je danas u Banjaluci simpozijumu infektologa koji je okupio vodeće stručnjake iz regiona u oblasti infektologije, mikrobiologije i srodnih medicinskih disciplina.

Šeranić je rekao Srni da su ovakvi skupovi vrlo važni zbog razvoja kritičkog mišljenja kada je riječ o savremenim trendovima.

"Zoonoze i virus Zapadnog Nila, koji je vrlo aktuelan i u regionu, sepse koje su stalna prijetnja stanovništvu i zdravstvenim radnicima, infekcije povezane sa zdravstvenim ustanovama ili antimikrobne rezistencije, sve su to teme značajne za ovaj skup", naveo je Šeranić.

On je izrazio zadovoljstvo što su na simpozijumu "Savremeni izazovi u dijagnostici, terapiji i prevenciji infektivnih bolesti" prisutni stručnjaci iz ove oblasti.

"Kao epidemiolog dosta sarađujem upravo sa njima, tako da mi je drago što sam dio ovog skupa", rekao je Šeranić koji je i otvorio simpozijum.

Načelnik Klinike za infektivne bolesti na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske Antonija Verhaz rekla je Srni da su na ovom skupu kolege iz Republike Srpske, BiH, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

"Ovaj skup je veoma značajan jer želi da osvijetli sve značajne teme u infektologiji, tako će biti održane sesije o antimikrobnoj rezistenciji, antivirusnoj terapiji, hepatitisima i HIV-u, zonozama, sepsi", rekla je Verhazova, koja je predsjednik Organizacionog odbora simpozijuma.

Ona je istakla da je skup okupio 90 učesnika, te da je pristiglo 50 radova.

Simpozijum se održava u hotelu "Meriot" u organizaciji Asocijacije infektologa u BiH, a cilj je razmjena najnovijih saznanja o dijagnostičkim metodama, savremenim protokolima liječenja i strategijama prevencije zaraznih bolesti.

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Simpozijum infektologa

Banja Luka

Alen Šeranić

stručnjaci

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