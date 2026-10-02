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Netanjahu: Tragamo za organizatorima napada u avionu

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02.10.2026 17:29

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Нетанјаху: Трагамо за организаторима напада у авиону
Foto: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Izrael traga za potencijalnim organizatorima napada nožem na pilota u avionu kompanije "Flajdubai" na letu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata /UAE/ za Izrael, izjavio je premijer Benjamin Netanjahu.

"Kako vrijeme prolazi, slika postaje jasnija. Napadač je podvrgnut islamističkoj radikalizaciji. Namjeravao je da sruši avion sa svim putnicima. Sada istražujemo da li je poslat, i ko god da ga je poslao platiće veoma visoku cijenu", rekao je Netanjahu u video obraćanju.

Ranije tokom dana, savjetnik predsjednika UAE Anvar Gargaš nazvao je incident na letu kompanije" Flajdubai" opasnim terorističkim činom.

Putnici su savladali kopilota koji je napao pilota, a piloti koji su bili van dužnosti preuzeli su kontrole i spustili avion u Saudijskoj Arabiji.

Mediji su prenijeli da će izaelske službe ispitati kopilota, koji je, nakon hapšenja u Saudijskoj Arabiji, juče prebačen u Emirate, prenosi Srna.

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Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Napad

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