Netanjahu: Tragamo za organizatorima napada u avionu

Izrael traga za potencijalnim organizatorima napada nožem na pilota u avionu kompanije "Flajdubai" na letu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata /UAE/ za Izrael, izjavio je premijer Benjamin Netanjahu.

"Kako vrijeme prolazi, slika postaje jasnija. Napadač je podvrgnut islamističkoj radikalizaciji. Namjeravao je da sruši avion sa svim putnicima. Sada istražujemo da li je poslat, i ko god da ga je poslao platiće veoma visoku cijenu", rekao je Netanjahu u video obraćanju.

Ranije tokom dana, savjetnik predsjednika UAE Anvar Gargaš nazvao je incident na letu kompanije" Flajdubai" opasnim terorističkim činom.

Putnici su savladali kopilota koji je napao pilota, a piloti koji su bili van dužnosti preuzeli su kontrole i spustili avion u Saudijskoj Arabiji.

Mediji su prenijeli da će izaelske službe ispitati kopilota, koji je, nakon hapšenja u Saudijskoj Arabiji, juče prebačen u Emirate, prenosi Srna.