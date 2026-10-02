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Španski poslanici rekli „ne“ mjerama za zaštitu zakupaca

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02.10.2026 16:45

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Шпанија застава
Foto: Pexels/Adrian Bradley

Španski poslanici odbili su dva prijedloga Vlade Španije o paketu hitnih mjera za rješavanje stambene krize u zemlji, dok su demonstranti marširali do zgrade parlamenta zahtijevajući pomoć za zakupce stanova.

Demonstranti koji su se okupili u blizini parlamenta glasno su negodovali povodom ishoda glasanja.

Odbačeni dekreti uključivali su, između ostalog, paket mjera za zaustavljanje iseljenja ljudi slabijeg materijalnog stanja, sprečavanje spekulacija na tržištu nekretnina i osiguravanje poreskih olakšica za one koji zakupljuju stanove.

Poraz Vlade u parlamentu izazvao je spekulacije u španskim medijima da bi premijer Španije Pedro Sančez mogao da razmotri odgađanje izbora koji su planirani za sljedeću godinu.

Sančez je uoči glasanja, na kraju petočasovne debate, uputio posljednji apel poslanicima da glasaju za mjere koje je nazvao "neophodnim".

Vladini dekreti imali su za cilj da smire negodovanje javnosti nakon izbacivanja osamdesetsedmogodišnje žene prošle sedmice iz stana u Madridu u kojem je živjela 70 godina, što je izazvalo proteste, prenosi Srna.

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Tagovi :

Španija

Pedro Sančez

kriza

Parlament

Madrid

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