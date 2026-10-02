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Pogrešno brojali u Berlinu: CDU ostao bez mandata, "pobijedio" AfD

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02.10.2026 15:23

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Чланови странке АфД славе испред натписа „све је могуће“ након првих резултата на предизборној забави „Алтернативе за Њемачку“ (АфД) након избора у покрајини Саксонија-Анхалт у Магдебургу, источна Њемачка, у недјељу, 6. септембра 2026.
Foto: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Novi izborni propust u Berlinu i to dovoljno veliki da promijeni ne samo pobjednika u jednoj izbornoj jedinici, već i raspodjelu mandata u Predstavničkom domu njemačke prestonice.

Poslije ponovnog brojanja glasova u izbornoj jedinici „Špandau 1“ utvrđeno je da direktni mandat nije osvojila kandidatkinja CDU-a Betina Majsner, kako je prvobitno objavljeno, već kandidat AfD-a Tomi Tabor.

Prema prvobitnim rezultatima izbora održanih 20. septembra, Majsnerova je imala 5.188 glasova, odnosno 80 više od Tabora. Poslije provjere, Tabor ima 5.184 glasa, a Majsnerova 5.150 – što kandidatu AfD-a donosi pobjedu sa svega 34 glasa razlike.

Problem je nastao zbog neslaganja između rezultata zapisanog u zvaničnom zapisniku jednog biračkog mjesta i rezultata koji je telefonom proslijeđen kao brza izborna informacija, potvrdio je pokrajinski izborni rukovodilac Štefan Brohler.

Ali tih nekoliko desetina glasova izazvalo je mnogo veću političku računicu: pošto CDU gubi direktni mandat, ponovo se obračunavaju dodatni i kompenzacioni mandati, pa bi berlinski parlament trebalo da se smanji sa 158 na 153 poslanika. Prema sadašnjoj računici, mandate bi izgubilo ukupno pet poslanika iz CDU-a, SPD-a, Zelenih i Ljevice.

Mijenja se i matematika potencijalnih koalicija. Crveno-zeleno-crvena većina ostaje, ali se njena prednost smanjuje sa 16 na 14 glasova. Eventualna koalicija CDU-a, SPD-a i Zelenih imala bi 79 od 153 mandata, odnosno samo dva glasa iznad većine.

Brohler, međutim, odbacuje ocjene da je riječ o novom „izbornom haosu“, navodeći da upravo funkcionišu zakonom predviđeni mehanizmi kontrole.

Rezultat još nije konačan: novi brojevi prolaze dodatnu provjeru, a konačni rezultat izbora trebalo bi da bude utvrđen 12. oktobra.

Od 80 glasova prednosti za CDU do 34 za AfD ili – u Špandauu je jedno ponovno brojanje bilo dovoljno da promijeni pobjednika, pet poslaničkih mjesta i koalicionu matematiku Berlina, prenosi RT Balkan.

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AfD

Njemačka

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izbori

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