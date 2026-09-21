Izborni trijumf AFD-a u Njemačkoj, u Rusiji izbori bez iznenađenja

Krajnje desna Alternativa za Njemačku, nakon ubjedljive pobjede u Saksoniji-Anhaltu, pobijedila je i na pokrajinskim izborima na sjeveroistoku Njemačke.

Na izborima u Berlinu pobjedu je odnijela Ljevica. Drugi po rezultatima je CDU, stranka kancelara Fridriha Merca koja je gledajući na rezultate u Njemačkoj, na izborima doživjela katastrofu i najmanje glasova od 1949. godine. Uz CDU značajan pad ima i Socijaldemokratska partija. To su stranke koje su decenijama činile okosnicu njemačkog političkog sistema. Nakon poraza, Fridrih Merc rezultate izbora nazvao je katastrofom.

"Ključno je povratiti izgubljeno povjerenje stanovništva, naših birača. I dalje sam uvjeren da su odluke donesene tokom protekle godine bile ispravne. Ali takođe je tačno da sam tu preuzeo veliki lični dug, veliki politički kredit koji još nisam otplatio. Prihvatam da snosim dio lične odgovornosti za uspon krajnje desnice", rekao je lider CDU-a i njemački kancelar Fridrih Merc.

AfD je osvojio gotovo 44 odsto glasova i 39 od 83 poslanička mjesta, što je samo tri mandata manje od apsolutne većine. Plan AFD-a je da sruši zid koji su druge partije postavile oko nje i da ih primora na koaliciju, ocjena je analitičara. Tvrde i da se trend jačanja desnice u Njemačkoj naslućivao nakon ubjedljive pobjede AFD-a na nedavnim izborima. Prvi put su glasali i birači koji su napunili 16 godina, koji su prema podacima, najviše glasali za AFD. Rezultatima izbora šokiran je veliki dio građana.

"Ja sam zamišljala drugačiji ishod jer, recimo, oni koji prave nerede i koji su glasali za AfD očigledno nisu obraćali pažnju na časovima istorije. Već smo bili u sličnoj situaciji, prije skoro 100 godina", "Mislim da je to veoma žalosno i, iskreno govoreći, ne baš dobro za našu demokratiju. Ali tako su odlučili glasači, a sada to moramo da prihvatimo", "Činjenica da je CDU izgubio vlast predstavlja svojevrsno upozorenje, jer CDU, naročito na nacionalnom nivou, nije uspio da se pozabavi određenim pitanjima na način na koji je trebalo", rekli su građani.

Za razliku od Njemačke, rezultati izbora u Rusiji nisu nikoga iznenadili. Jedinstvena Rusija, stranka predsjednika Vladimira Putina, osvojila je rekordan broj mjesta na parlamentarnim izborima. Prema rezultatima za Državnu dumu, poslije obrađenih 87,91 odsto glasačkih listića, Jedinstvenoj Rusiji pripada 57,87 odsto glasova. To su prvi parlamentarni izbori od početka velike ofanzive protiv Ukrajine 2022. godine.

"Želim da odam priznanje našim biračima, našem narodu, i da izrazim najdublju zahvalnost zbog njihove ogromne građanske hrabrosti, osjećaja odgovornosti i razumijevanja važnosti učešća na ovim izborima. Rekordan rezultat se upravo ogleda u izuzetno visokoj izlaznosti za izbore ovog nivoa- izlaznost na prethodnim izborima za Državnu dumu bila je niža, dok je sada već premašila 59%", istakao je predsjednik ruske Centralne izborne komisije Ela Pamfilova.

Stranka Vladimira Putina i nakon ovih izbora ima svoju takozvanu ustavnu većinu od najmanje dvije trećine mjesta-301 mjesto, što joj omogućuje donošenje ustavnih amandmana bez potrebe za podrškom drugih stranaka.