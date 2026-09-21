Upućen prijedlog: Zabrana društvenih mreža za djecu mlađu od 13 godina

Evropska komisija uputila je u zakonodavni postupak prijedlog prema kojem bi djeci mlađoj od 13 godina bio zabranjen pristup društvenim mrežama, dok bi tek sa navršenih 15 godina mogla samostalno da otvore nalog na tim platformama.

Prema prijedlogu, djeca bi mogla da otvore samostalne naloge na društvenim mrežama tek nakon navršene 15. godine. Djeca uzrasta od 13 do 15 godina mogla bi da koriste mini-naloge pod nadzorom roditelja ili staratelja, što bi im omogućilo pristup društvenim mrežama i platformama za dijeljenje video-sadržaja prilagođenim njihovom uzrastu.

Usluge dostupne putem mini-naloga morale bi da budu osmišljene uz dodatne mjere zaštite, poput ograničenog broja društvenih kontakata i ograničenog vremena provedenog pred ekranom, najviše do jednog sata dnevno.

Od četiri do šest sati pred ekranima

Djeca uzrasta od tri do 13 godina ne bi mogla da koriste društvene mreže, ali bi preko naloga kojima upravljaju roditelji ili staratelji mogla da pristupaju posebno osmišljenim servisima za dijeljenje video-sadržaja prilagođenim njihovom uzrastu.

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Platforme bi morale roditeljima i starateljima da ponude jednostavan alat kojim bi mogli da ograniče korišćenje uređaja odraslih isključivo na takve sadržaje namijenjene djeci kada im ustupaju uređaj. Takođe, morali bi da imaju mogućnost da ograniče vrijeme koje dijete provodi na uređaju na najviše jedan sat dnevno.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da djeca u Evropi u prosjeku provode između četiri i šest sati dnevno pred ekranima, dok ona koja su počela da koriste društvene mreže prije desete godine pred ekranima provode još više vremena, između sedam i osam sati dnevno.

"Previše djece prerano dolazi u kontakt sa svijetom interneta. Nisu spremna da se snalaze u okruženju u kojem nasilje i zlostavljanje mogu da ih prate sve do kuće i u kojem svaka greška može zauvijek da ostane zabilježena. Djetinjstvo i pubertet upravo su period kada treba griješiti, učiti iz grešaka i napredovati", izjavila je fon der Lajen.

Ona je istakla da postoji veliki broj dokaza o štetnom uticaju društvenih mreža na mozak i ličnost koji se još razvijaju.

"Svi znamo za te posljedice: nedostatak sna, depresija, anksioznost, samopovređivanje, zavisničko ponašanje i, nažalost, samoubistvo. Roditelji ne mogu da se takmiče sa algoritmima niti mogu da ih prate, a to od njih ne bi trebalo ni očekivati", rekla je predsjednica Evropske komisije.

Zabrane

Prijedlog uvodi niz obaveza za društvene mreže, platforme za dijeljenje video-sadržaja, internet video-igre i čet-botove zasnovane na vještačkoj inteligenciji koji nude usluge korisnicima mlađim od 18 godina.

To uključuje zabranu funkcija koje podstiču zavisničko ponašanje, kao i zabranu beskonačnog listanja sadržaja. Nalozi namijenjeni maloljetnicima morali bi da imaju isključenu geolokaciju, kao i ograničen pristup kameri i mikrofonu.

Platforme bi trebalo da koriste aplikaciju Evropske unije za provjeru starosti korisnika, koja ne čuva lična dokumenta niti biometrijske podatke, čime bi se, prema navodima Komisije, obezbijedio najviši nivo zaštite privatnosti.

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Pružaoci usluga društvenih mreža i platformi za dijeljenje video-sadržaja moraće da provjere uzrast korisnika prilikom otvaranja novog naloga. Kod postojećih naloga, pružaoci usluga moraće da procijene uzrast korisnika na osnovu relevantnih pokazatelja, kao što su datum otvaranja naloga i podaci o platnoj kartici, piše Tanjug.

Pružaoci usluga veoma velikih internet platformi moraće unaprijed da dokažu da su njihove usluge „bezbjedne po dizajnu“.