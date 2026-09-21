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Ko je okrenuo prase u centru Sarajeva?

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21.09.2026 18:00

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Ко је окренуо прасе у центру Сарајева?
Foto: Crna Hronika

Snimak na kojoj neko peče prase u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja usred Sarajeva obišla je region.

Zbog svega se oglasio i Zemaljski muzej iz kojeg poručuju da je problem neriješeni status zbog kojeg u samoj zgradi Muzeja još uvijek stanuje porodica nekadašnjeg domara u kojoj je Muzej u pravnom sporu.

"Dotična porodica kontinuirano, pored stana koji im je dodijeljen na diskutabilan način, uzurpira i Botanički vrt, konstantno praveći probleme i incidente zaposlenicima, posjetiocima, izvođačima itd", poručuju iz Muzeja.

Oni poručuju da ovo nije prvi incident i da često svjedoče da se na tom prostoru peče ajvar ili okreće prase.

Apeluju na nadležne inspekcije i agencije za sprovođenje zakona da sankcionišu porodicu, a pozivaju i nadležne Kantona Sarajevo i opštine Centar da im pronađu smještaj.

Jedan korisnik na Fejsbuku prokomentarisao je čitav slučaj i objasnio o kome je riječ.

Riječ je o porodici Jamakosmanović, koja u Zemaljskom muzeju BiH živi više od 50 godina. Mustafa Jamakosmanović bio je domar u Muzeju i, prema dostupnim navodima, kao zaposlenik je dobio stan na korištenje.

Mustafa je u međuvremenu preminuo, a u stanu danas žive njegova supruga Vasilija Jamakosmanović i sin Enver Jamakosmanović. Prema navodima iz Muzeja, porodica i dalje koristi stan u sklopu kompleksa, dok Muzej snosi troškove vode i grijanja. Istovremeno, porodica traži da joj se kao zamjenski smještaj osigura stan površine oko 100 kvadratnih metara na području Marijin Dvora.

Slučaj tako već godinama otvara pitanje korištenja stambenog prostora unutar Zemaljskog muzeja BiH, ali i odnosa između prava porodice koja u njemu živi i interesa institucije koja taj prostor koristi za svoju osnovnu d‌jelatnost.

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Tagovi :

Zemaljski muzej

prase

Sarajevo

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