Pretres ćelije kavčanina koji se tukao u zatvoru: Nađeni mu špricevi, 100 tableta, steroidi...

Tokom pretresa sobe u crnogorskom zatvoru Spuž, u kojoj boravi pritvorenik Mario Milošević sa još jednom osobom, pronađeno je više od 100 tableta, među kojima nekoliko vrsta steroida, špricevi, kao i tamnozelena materija za koju se sumnja da je marihuana.

Kako je Pobjedi nezvanično saopšteno iz policije, nedozvoljene stvari upućene su u Forenzički centar na vještačenje.

Pretres ćelije Miloševića obavljen je u petak nakon incidenta koji je inicirao ovaj pritvorenik, a što, kako tvrde izvori iz istrage, potvrđuju i snimci sa video-nadzora, na kojima se vidi da je udario pritvorenika Radoslava Gila Stanišića, kao i Igora Božovića, koji se isprečio između njih dvojice kako bi spriječio dalji sukob.

Inače, sva trojica aktera tuče u Spužu označena su kao pripadnici kavačkog klana.

Kako je saopšteno iz bezbjednosnog sektora, Milošević je više od dvije godine pod posebnim mjerama nadzora iz bezbjednosnih razloga i isključivo šefovi smjena su imali ključ od njegove ćelije. Pojašnjeno je da su šefovi smena bili zaduženi za otvaranje njegove sobe i prilikom svakog izlaska iz ćelije, bilo za posjetu, šetnju ili druge aktivnosti, da ga prate.

Nakon incidenta, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija donijela je odluku da Miloševića i Zorana Kažića pošalje u kazneničke ćelije zbog incidenta za vreme posjete.

Nezvanično je saopšteno da je Milošević nasrnuo na Stanišića, a onda se umiješao Božović kako bi spriječio sukob, a zatim je i Kažić udario Stanišića. Službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija spriječili su dalji sukob i razdvojili ih.

Uprava spuškog zatvora o incidentu je obavijestila Upravu policije, ali se povodom sukoba u prostoriji za posjete nisu oglašavali.

Inače, Mario Milošević je jedan od optuženih u predmetu za ubistvo Miodraga Kruščića, ranjavanje novinarke Olivere Lakić i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru. U decembru prošle godine prvostepeno je osuđen na 30 godina zatvora za ubistvo Radomira Đuričkovića.

Zoran Kažić se tereti da je dio kriminalne organizacije odgovorne za ubistvo Podgoričanina Nikole Stanišića u avgustu 2020. godine, Damira Hodžića i Adisa Spahića i otmicu i ubistvo Mila Radulovića zvanog Kapetan.

Igoru Božoviću u junu je Apelacioni sud potvrdio 13 godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

Radoslav Gile Stanišić je uhapšen krajem avgusta po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti.

(adria)