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Svađa prerasla u fizički obračun: Djevojka pokušala da razdvoji muškarce, pa i ona povrijeđena

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21.09.2026 17:08

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Narušeni komšijski odnosi u Solinu eskalirali su u nedjelju uveče, kada je verbalna svađa dvojice muškaraca prerasla u fizički obračun. U sukobu je jedan muškarac teško povrijeđen, a drugi lakše, saopštila je splitsko-dalmatinska policija.

Teže povrede zadobio je 52-godišnjak, kojem su ljekari utvrdili povrede pršljena i ruke. Drugi učesnik sukoba, 40-godišnjak, lakše je povrijeđen, a utvrđeno je i da je bio pod dejstvom alkohola, sa koncentracijom od 1,62 promila.

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U sukob se umiješala i 24-godišnja djevojka koja je pokušala da razdvoji dvojicu muškaraca, pri čemu je i sama zadobila površinske povrede.

Policija podnosi prijave

Obojica muškaraca nalaze se pod policijskim nadzorom, a tokom dana nad njima će biti sprovedena kriminalistička istraga.

Protiv obojice će biti podnijete prijave zbog narušavanja javnog reda i mira.

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Policija će protiv 40-godišnjaka podnijeti i krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da je 52-godišnjaku nanio tešku tjelesnu povredu.

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Hrvatska

Svađa

fizički napad

Sukob

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